Около 2,5 тысячи тонн реагентов против гололеда закупят в Мытищах к зиме

Зимой округ для подсыпки дорог будет регулярно закупать песко-соляную смесь от 300 до 700 тонн. Также для очистки дорог и тротуаров подготовят более 140 спецмашин.

Напомним, это необходимо для содержания 1300 жилых домов зимой. Контроль за этим поручен 45 управляющим компаниям и 23 товариществам собственников жилья.

Они также подготовили 48 уборочных машин, ведется набор дворников. Их будет около тысячи. Сейчас укомплектованность составляет 92%.

На территории сельских населенных пунктов убирать снег будут территориальные управления Пироговский и Федоскино. Они привлекут для этого 15 единиц малой техники и 37 рабочих зеленого хозяйства. Для содержания внутриквартальных проездов и дворовых территорий в зимний период подготовлены еще около 20 уборочных машин разного назначения. Завершить подготовку к зиме планируется в середине сентября.

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