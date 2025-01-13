Около 2,5 тысячи подмосковных школьников поддержали акцию «Новогоднее добро»

Волонтерские отряды активно участвовали в акции, делая выходные более яркими для многих людей. Они поздравляли с Новым годом тех, кто проводит праздники на работе, включая врачей, спасателей и военных.

Добровольцы оказывали помощь пожилым людям в уборке, проводили новогодние зарядки, лепили снеговиков и посещали приюты для животных, заботясь о питомцах и подкармливая птиц.

В Рождество участники акции наряжались в праздничные костюмы, колядовали и организовывали конкурсы. Они также принимали участие в играх проекта «Добро не уходит на каникулы», таких как «Музыкальное лото» и «Добробатл».

Участники акции подчеркнули, что делать добро легко, а улыбки и благодарности, которые они получили, сделали их праздники еще более особенными.

Всего в акции участвовало около 2,5 тысячи школьников из Московской области.