17 ноября 2023, 17:22

Около 2,5 тысячи километров дорог Подмосковья обработали ото льда за ночь

Минтранс Подмосковья
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Около 2,5 тысячи километров дорог обработали противогололедными материалами в Подмосковье за ночь. Работы провели на высокоинтенсивных трассах и опасных участках.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, при помощи специальной техники обработали мосты, путепроводы, эстакады и съезды. Для оперативной работы дорожники круглосуточно взаимодействуют с экстренными службами и следят за изменениями погоды.

Сегодня температура в Подмосковья опустится до минус трех, пройдет небольшой снег, местами возможна гололедица. Водителей призывают соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Благоустройство Дороги
17 ноября 2023, 17:39
Производство изделий из камня создаст 10 рабочих мест в Балашихе
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В индустриальном парке «Соболиха» в Балашихе построит производство по обработке натурального и искусственного камня. На нем создадут 10 рабочих мест. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках первого этапа строительства резидент ИП Малеванный Григорий Владимирович (Гранитороссо) возведет производственное здание площадью 832,8 квадратных метра, а рамках второго - еще одно, площадью 666,5 квадратных метра», - уточнили в ведомстве.

В проект вложили 30 миллионов рублей. Предприятие заработает в третьем квартале 2025 года. На нем будут делать каменные столешницы и столы, ступени, подоконники, камины и другие изделия.

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Балашиха
17 ноября 2023, 17:38
Более 2,5 тысячи жителей Подмосковья получили заключение о возможности быть опекунами с начала года
Министерство социального развития Московской области
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Получить заключение о возможности быть опекуном или усыновителем можно онлайн в Подмосковье. С начала года документы оформили более 2,5 тысячи жителей региона.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что теперь за справкой не нужно ходить - все делается в электронном виде на региональном портале госуслуг. Решение поступит в течение девяти рабочих дней, а если нужен бумажный формат документа, то его можно получить в МФЦ, у сотрудника социальной защиты.

Перед выдачей такого заключения проводится обследование условий жизни для ребенка в будущей семье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Семья
17 ноября 2023, 17:20
Более 30 участков для строительства домов выставили на торги в Богородском округе
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Желающие построить дом в Богородском округе могут взять в аренду один из 33 доступных земельных наделов. В 2023 году среднее количество участников в аукционах этого муниципалитета составило четыре человека на лот.

Доступные к торгам участки есть в городах Старая Купавна (пять соток ) и Ногинск (пять соток ). В деревнях Горки в аренду можно взять 10 соток, в Соколово - 16 соток , в Жилино - 21 сотку. На участках можно будет построить дом, гараж и вспомогательные постройки. Прием заявок по данным лотам завершится в период с 28 ноября по 16 января.

Чтобы принять участие в аукционах, понадобится электронная подпись. Получить ее можно в любом удостоверяющем центре. Ознакомиться с информацией по участкам можно на портале ЕАСУЗ.

Городские округа Подмосковья привлекут около 20 миллиардов рублей за счет ввода неиспользуемого имущества к концу декабря. Губернатор Андрей Воробьев отметил , что это больше показателей прошлого года, и призвал муниципалитеты работать еще активнее в этом направлении.

Недвижимость
17 ноября 2023, 17:20
Подмосковная спортсменка Анастасия Балягина стала призером международного турнира по фехтованию
ЦСП ОВС Московской
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​Спортсменка из Подмосковья Анастасия Балягина заняла третье место на международных соревнованиях по фехтованию. Состязания прошли среди юниорок до 24 лет на призы Михаила Дегтярева.

В соревнованиях приняли участие около 100 фехтовальщиков. Анастасия Балягина из Воскресенска дошла до полуфинала, однако, в решающем сражении уступила спортсменке из Башкортостана.

Балягина выступает за региональный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, а также за Училище олимпийского резерва № 2 Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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