Около 2,5 тысячи километров дорог Подмосковья обработали ото льда за ночь

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, при помощи специальной техники обработали мосты, путепроводы, эстакады и съезды. Для оперативной работы дорожники круглосуточно взаимодействуют с экстренными службами и следят за изменениями погоды.

Сегодня температура в Подмосковья опустится до минус трех, пройдет небольшой снег, местами возможна гололедица. Водителей призывают соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».