Около 2,5 тысячи детей прошли лечение в Московском областном онкологическом диспансере в 2023 году

Заведующая онкологического детского отделения № 7 Евгения Инюшкина сообщила, что в учреждение чаще всего поступают дети в возрасте от одного года до 10 лет с диагнозом острый лимфобластный лейкоз и солидными опухолями.

Более 70% пациентов обращаются уже на третьей и четвертой стадиях заболевания, что требует проведения хирургических операций, химиотерапии и лучевой терапии.

«Только за 2023 год мы провели порядка 300 операций детям нашего отделения», - добавила Евгения Инюшкина.

Отделение детской онкологии было открыто в 1966 году при создании Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. Это третье специализированное отделение для лечения детей и подростков с онкологическими заболеваниями в России и единственное в Подмосковье, где детям предоставляется специализированная помощь по онкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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