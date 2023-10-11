Около 190 километров сельских и подъездных дорог отремонтировали в Подмосковье за сезон

11 октября 2023, 13:52
Минтранс Подмосковья
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Ремонт сельских и подъездных дорог проводят в Подмосковье по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За сезон в регионе привели в порядок более 190 километров асфальтового покрытия.

«Ежегодно мы уделяем большое внимание ремонту дорог в черте малых населенных пунктов и подъездов к деревням, селам, поселкам, чтобы обеспечить комфортный проезд для жителей», - отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В этом ремонтном сезоне в Подмосковье отремонтировали свыше 50 дорог в 26 округах. Так, работы выполнили на участке от Таракановского шоссе до деревни Новое в Солнечногорске, на подъездных дорогах к деревне Филатово и улице Попова в поселке Колюбакино.

Сейчас дорожники завершают ремонт покрытия на трех участках в Истре. С полным перечнем территорий, где проводят работы, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил следить за уборкой дорог осенью и зимой в Подмосковье. Он подчеркнул, что уже сейчас нужно проверить объем необходимых реагентов, исправность уборочной техники, как на уровне муниципалитетов, так и ситуацию в «Мосавтодоре».

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Дороги
Более 2,5 тысячи IT-специалистов получили льготную ипотеку в Подмосковье с начала года
23 октября 2023, 13:39
Unsplash
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Сотрудники подмосковных IT-компаний получили более 2,5 тысячи льготных кредитов на покупку жилья с начала года. Об этом рассказали в Мингосуправления региона.

«Наш регион вошел в тройку субъектов страны по числу выданных ипотек IT-специалистам. Такая федеральная мера поддержки введена Минцифры России и позволяет ценным сотрудникам быстрее приобрести собственное жилье по выгодной ипотечной ставке», - отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Действие программы распространяется на специалистов до 50 лет. После оформления льготной ипотеки сотруднику нужно проработать в аккредитованной IT-компании минимум пять лет.

Подробные условия получения IT-ипотеки можно изучить на Едином портале госуслуг. Заявку на кредит можно подать до конца 2024 года.

Социальная ипотека доспутна в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева и для молодых ученых. За время действия программы жилье смогли приобрести около 700 специалистов.

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Льготная ипотека Социальная ипотека
«Безнадежно устарели». Андрей Воробьев поручил очистить города Подмосковья от ларьков
23 октября 2023, 13:38
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Концепция современной торговли исключает устаревшие ларьки и павильоны, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Там, где они еще остались, необходимо исправить ситуацию, сказал он на заседании областного правительства.

Вид города всегда складывается в том числе из деталей, поэтому в Подмосковье действуют различные программы, нацеленные на модернизацию во всех сферах.

Ремонт отделений «Почты России» , например, - одна из них.

Важно, чтобы помещения были светлыми, комфортными и уже с внедренными умными технологиями, сказал Андрей Воробьев.

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«Еще раз обращаю внимание на огромное количество ларьков и торговых павильонов, которые безнадежно устарели. И обращаю внимание на важность исправления ситуации в этой сфере», - отметил глава Подмосковья.

По его словам, необходимо усилить работу в этом направлении, поскольку оно напрямую влияет на облик городских округов.

Строительство Андрей Воробьев Торговля Ремонтные работы
Новую школу по президентской программе открыли в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе
23 октября 2023, 13:14
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Школа на 275 мест открылась в жилом комплексе «Леоновский парк» в Балашихе. Заниматься здесь смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Учебное учреждение построили по президентской программе. В здании оборудовали классы для занятий, лаборантские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, библиотеку.

«В прошлом году губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев дал старт строительству 20 школ в регионе. Одной из них стала небольшая, но долгожданная в Балашихе - на 275 мест в жилом комплексе „Леоновский парк“. В ней уже проходят уроки. Уверен, комфорт в обучении поспособствует и высоким результатам. Желаю ребятам и педагогам еще больше достижений и открытий в стенах новой школы», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На территории учреждения есть стадион, где заниматься спортом могут все жители микрорайона. Это стало возможным благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытый стадион».

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Школы Балашиха
Фельдшерский пункт построят в деревне Ивакино под Можайском к 2025 году
23 октября 2023, 13:05
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Новый здравпункт построят в деревне Ивакино к 2025 году. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Пункт включили в государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас в деревне Ивакино ведется проработка территории под его размещение.

Строительство нового фельдшерского здравпункта повысит доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению деревни. Современное здание оснастят необходимым оборудованием, для пациентов и медиков создадут комфортные условия.

Открыть объект здравоохранения планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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Здравоохранение Медицина Можайск

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