Около 190 километров сельских и подъездных дорог отремонтировали в Подмосковье за сезон

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«Ежегодно мы уделяем большое внимание ремонту дорог в черте малых населенных пунктов и подъездов к деревням, селам, поселкам, чтобы обеспечить комфортный проезд для жителей», - отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В этом ремонтном сезоне в Подмосковье отремонтировали свыше 50 дорог в 26 округах. Так, работы выполнили на участке от Таракановского шоссе до деревни Новое в Солнечногорске, на подъездных дорогах к деревне Филатово и улице Попова в поселке Колюбакино.

Сейчас дорожники завершают ремонт покрытия на трех участках в Истре. С полным перечнем территорий, где проводят работы, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил следить за уборкой дорог осенью и зимой в Подмосковье. Он подчеркнул, что уже сейчас нужно проверить объем необходимых реагентов, исправность уборочной техники, как на уровне муниципалитетов, так и ситуацию в «Мосавтодоре».

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