Около 180 семей в трудной жизненной ситуации получили помощь в центре «Растим вместе» в Солнечногорске за год

Среди тех, кто получил помощь были 16 женщин с новорожденными детьми и 60 семей беженцев. Центр «Растим вместе» ведет и духовную работу с подопечными: проводятся доверительные беседы, совершаются совместные молебны.

«Одна мама написала отказ от новорожденной, впоследствии при участии центра помощи приняла решение вернуть дочь. Одного новорожденного в приют центра привезли после выписки из родильного дома, у мамы отсутствовала регистрация, и до родов она жила на улице», - рассказали в центре.

За год центр передал семьям более 3,9 тысяч килограммов продуктов, 18 тысяч килограммов вещей, а также памперсы, детское питание, моющие средства, канцелярские принадлежности и сладкие новогодние подарки.

Центр помогал нуждающимся семьям в Тверской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской областях, а также жителям в зоне специальной военной операции и военнослужащим. Объем гуманитарных посылок составил более 14 тысяч килограммов Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион максимально вовлечен в помощь семьям участников СВО.

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