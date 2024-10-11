Около 18 километров тепловых сетей заменили в Подольске

В теплые месяцы года в городе также заменили ряд коммуникаций, установив на проблемные многоквартирные дома индивидуальные тепловые пункты. Продолжился и капитальный ремонт зданий.

Работы по замене тепловых сетей не повлияют на запуск отопления, поскольку подача тепла будет проводиться по проверенным старым трубам, уже подготовленным к сезону.

Все котельные Подольска уже запущены. Отопление в домах городского округа включают поэтапно. Единые автоматизированные комплексы ИТП в домах регулируют поступление тепла в здание и обеспечивают его бесперебойную подачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов проконтролировать подачу отопления в жилые дома и социальные объекты.

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