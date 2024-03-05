05 марта 2024, 17:59

Около 170 тысяч человек посетили парки Подмосковья в последний день зимы

Министерство благоустройства Московской области
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В последний день зимы парки Подмосковья посетили около 170 тысяч человек. Для них работали тюбинговые горки, катки и кафе.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, зимой в парках работали 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом, 43 горки и восемь дизайнерских каруселей. Для жителей установили теплые зоны и очаги, а также работали кафе.

Ознакомиться с полным списком помосковных парков можно по ссылке.

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Благоустройство Парки
05 марта 2024, 18:30
Юные лобненцы стали лучшими на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
Unsplash
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В Московской области состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников. В нем приняли участие белее 200 учеников из городского округа Лобня.

По результатам в число победителей вошли представители двух лобненских школ. Ребята стали лучшими по французскому языку и истории. Теперь они представят свой город на финальном этапе олимпиады.

Отметим, что крупнейшая учебная олимпиада в стране проводится ежегодно и включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников выдаются дипломы с четырехлетним сроком действия, которые предоставляют право на поступление в любой вуз России без вступительных экзаменов по выбранной специальности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Лобня Школьники Образование
05 марта 2024, 18:29
Крышу многоквартирного дома в Видном капитально отремонтируют к концу марта 2024 года
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Работы по замене кровли начались в многоквартирном доме на улице Булатниковской, 1/15 в Видном. Замена старой шиферной крыши проводится в рамках программы капитального ремонта.

Кровлю поменяют полностью на новую из металлического профиля, а также обновят все несущие конструкции. Также в планах утеплить крышу в два слоя.

По словам начальника участка, ответственного за работы в Ленинском городском округе, Андрея Баймурзинова, ремонт завершится к концу марта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ремонтные работы Видное
05 марта 2024, 17:48
Центральный парк в Лыткарине стал самым популярным за неделю в небольших городах Подмосковья
Министерство благоустройства Московской области
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Министерство благоустройства Подмосковья назвало самые популярные парки недели в небольших городах Подмосковья. Первое место занял Центральный парк Лыткарина, где побывали 19 тысяч гостей.

Как рассказали в ведомстве, еще 11 тысяч человек посетили городской парк Павловского Посада, пять тысяч - парк Луховиц, четыре тысячи - парк Каширы и три тысячи - парк Победы в Талдоме.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Всего на минувшей неделе в парках и лесопарках Подмосковья побывали 1,2 миллиона человек. Это на 396 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки
05 марта 2024, 17:46
Подмосковные инспекторы ГУСТ отработали более 3 тысяч заявок на «Доброделе» за сутки
ГУСТ МО
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Инспекторы ГУСТ Московской области получают обращения от жителей по разным каналам. Один из них — «Добродел». Только за сутки представители управления отработали свыше трех тысяч заявок на портале.

«Календарная весна уже началась, но погода пока „не балует“ теплом, получили более 2,4 тысячи сообщений о необходимости убрать снег или образовавшуюся наледь. Также дают о себе знать первые „подснежники“ - рассмотрено около 60 заявок на оттаявший мусор в зонах зеленых насаждений, внутриквартальных проездах, тротуарах», - отметила руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

За порядком в общественных пространствах Московской области помогают следить народные инспекторы. Это активисты, которые фиксируют нарушения на фото, а потом отправляют их ответственным организациям на устранение.

Напомним, жители Подмосковья также могут получить личную консультацию, позвонив по телефону: 8 (498) 602-83-49.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Добродел

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