Около 170 тысяч человек посетили парки Подмосковья в последний день зимы
В последний день зимы парки Подмосковья посетили около 170 тысяч человек. Для них работали тюбинговые горки, катки и кафе.
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, зимой в парках работали 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом, 43 горки и восемь дизайнерских каруселей. Для жителей установили теплые зоны и очаги, а также работали кафе.
Ознакомиться с полным списком помосковных парков можно по ссылке.
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