13 декабря 2023, 19:24

«Около 17 тысяч километров». Минтранс рассказал о борьбе с гололедом в Подмосковье

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В Московской области 13 декабря противогололедными материалами обработали около 17 тысяч километров дорог. Об этом «360» рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В первую очередь работы велись на трассах с высокой интенсивностью движения, а также опасных участках - мостах, съездах и эстакадах. В работах были задействованы около 2,6 тысячи дорожных рабочих и около 1,8 тысячи единиц спецтехники», - сообщили в ведомстве.

Руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова ранее заявила, что снег во дворах и городских локациях региона убирают каждый день согласно расписанию. Днем 13 декабря в работах задействовали 15 876 специалистов.

В ночь на 15 декабря на Московскую область начнет надвигаться южный циклон, который спровоцирует снегопады , предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Дороги Погода Снегопад
13 декабря 2023, 15:29
Школьники из Лобни заняли 2-е место на интеллектуальном турнире в центре «Сириус»
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Ученики из школы № 4 в Лобне выступили на турнире Московского центра интеллектуальных игр «Сириус». Команда «Молния» заняла 2-е место.

Лобня Школьники
07 декабря 2023, 23:56
Мособлдума приняла бюджет региона на 2024 год
Unsplash
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Депутаты Московской областной Думы приняли бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. В ходе обсуждения проекта бюджета от регионов Подмосковья поступили замечания и предложения.

Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков рассказал, что основные изменения связаны с уточнением доходов бюджета Подмосковья как собственных, так и федеральных, распределенных в бюджете на 2024–2026 годы.

Общий объем доходов с учетом внесенных изменений в следующем году увеличится на 26 миллиардов и достигнет 1,026 триллиона рублей. Также вырастут налоговые и неналоговые расходы на 22 миллиарда до 938 миллиардов рублей.

После учета всех доработок и предложений расходы бюджета в 2024 году увеличены на 27 миллиардов рублей и составят 1,069 триллиона рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума Экономика
07 декабря 2023, 16:26
Подмосковье выиграло золото и серебро на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту
Российская федерация горнолыжного спорта
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Подмосковные спортсмены заняли первое и второе места на соревнованиях за кубок России по горнолыжному спорту. Соревнования среди мужчин и женщин прошли 4 и 5 декабря в Мурманской области.

Представитель Московской области Александр Хорошилов в дисциплине «слалом» показал лучшее время, Семен Ефимов в этой дисциплине пришел вторым.

Отметим, что на счету Александра Хорошилова уже есть победа в первом этапе Кубка России, который проходил в Кировске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
07 декабря 2023, 15:52
Права всех обманутых дольщиков в Одинцове восстановят в 2023 году
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Вопрос обманутых дольщиков в Одинцовском округе полностью решат до конца 2023 года. Они получат квартиры или компенсации.

Ранее в Одинцове обеспечили права дольщиков 19 жилых комплексов.

«В 2023 году обеспечены права 1960 дольщиков в жилом комплексе „Лайково“ и 768 - в жилом комплексе „Восточный“ в Звенигороде. В первом жилом комплексе введено в эксплуатацию 12 домов, во втором - три», - рассказал первый заместитель главы Одинцовского городского округа Михаил Пайсов.

Собственникам жилых комплексов «Единый стандарт», «Ирис» и «Высокие Жаворонки» в ближайшее время выплатят компенсации.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дольщики

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