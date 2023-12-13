«Около 17 тысяч километров». Минтранс рассказал о борьбе с гололедом в Подмосковье

«В первую очередь работы велись на трассах с высокой интенсивностью движения, а также опасных участках - мостах, съездах и эстакадах. В работах были задействованы около 2,6 тысячи дорожных рабочих и около 1,8 тысячи единиц спецтехники», - сообщили в ведомстве.

Руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова ранее заявила, что снег во дворах и городских локациях региона убирают каждый день согласно расписанию. Днем 13 декабря в работах задействовали 15 876 специалистов.

В ночь на 15 декабря на Московскую область начнет надвигаться южный циклон, который спровоцирует снегопады , предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.