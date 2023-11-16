Около 17 километров новых линий освещения построят в Подмосковье до конца года
Около 14 километров новых линий освещения подключили на дорогах Подмосковья. Работы провели в Дмитрове, Серпухове, Луховицах и Зарайске.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, систему освещения обновили на улице Кольцо в Дмитрове, на Северном шоссе в Серпухове, на улице Кислова в селе Дединово под Луховицами и в деревне Воронино в Зарайске. Работы продолжаются в Мытищах в деревнях Жостово и Чивирево, а также в деревне Овсянниково в Дмитрове и поселке Андреевка в Солнечногорске.
Всего до конца года в Подмосковье обустроят 17 километров линий освещения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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