Около 17 километров новых линий освещения построят в Подмосковье до конца года

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, систему освещения обновили на улице Кольцо в Дмитрове, на Северном шоссе в Серпухове, на улице Кислова в селе Дединово под Луховицами и в деревне Воронино в Зарайске. Работы продолжаются в Мытищах в деревнях Жостово и Чивирево, а также в деревне Овсянниково в Дмитрове и поселке Андреевка в Солнечногорске.

Всего до конца года в Подмосковье обустроят 17 километров линий освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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