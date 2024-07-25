Около 17 километров дорог отремонтировали под Орехово-Зуевом этим летом

Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, специалисты Мосавтодора уложили пять километров асфальтового покрытия на участке от деревни Тереньково до пересечения с трассой А-108 в районе деревни Новое, а также до трассы А-108 по направлению к городам Ликино-Дулево, Орехово-Зуево и Куровское.

Кроме того, рабочие отремонтировали два участка 12 километров от деревни Гридино до остановки Юрятино и от деревни Абрамовка до села Ильинский Погост.

Новое покрытие отличается высокой износостойкостью, а это значит, что межремонтные сроки продлятся. В планах укрепить обочины вдоль дорог и нанести разметку.

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