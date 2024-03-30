Около 150 спортсменов приняли участие в турнире по карате на Кубок Шатуры

Турнир начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Каждый участник провел не менее трех поединков, было разыграно около 40 комплектов наград. По итогам общекомандного зачета, команда спортивного клуба «Южный» из Шатуры стала обладателем кубка турнира.

В Шатуре каратэ развивается уже 7 лет. Сейчас этим видом спорта в округе постоянно занимаются около 100 человек. За это время каратисты не раз участвовали в соревнованиях самого высокого уровня.

Заслуженный тренер РФ и тренер шатурской команды Олег Ганин, отметил, что каратэ, как и иные единоборства, способствует развитию физических навыков, дисциплины и способности к концентрации.

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