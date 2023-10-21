Около 150 спецмашин подготовили к зиме в Богородском округе

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В смотре поучаствовали все коммунальные организации. Комиссию по проверке техники возглавил замминистра ЖКХ Московской области Олег Толмачев.

«По программе губернатора пришли новые трактора, комбинированные дорожные машины. Все подключены к системе ГЛОНАСС, в том числе и новые, видно, как они работают, какие в ремонте, их маршруты, которые согласованы и утверждены. Будет охвачена вся территория, дворы, дороги. Практически вся заявленная техника в наличии, часть арендована», - заявил Толмачев.

«„Горхоз“ представил 57 единиц техники, из них семь новых. У „Благосферы“ 37 единиц техники, у них также семь единиц новой. Мы благодарны губернатору Московской области, руководителю ГУСТ в ранге министра Светлане Аиповой и ее заместителю Никите Анашкину», - поблагодарила замглавы округа Надежда Мылова.

Также управляющие компании показали средства малой механизации, например, компрессоры для опрессовки и промывки систем отопления и сварочные аппараты. Комиссия проверила наличие людей для чистки снега, состояние техники и инвентаря, а также противогололедных материалов.

По словам Мыловой, в этом году Богородский закупил соль, позднее «Горхоз» приобретет реагенты. В ближайшее время в округе подготовят топливо для техники, запчасти для ремонта.

«Также не хватает 83 дворников, 14 трактористов», - добавила замглавы муниципалитета.

Комиссия осталась довольны готовностью Богородского округа.

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