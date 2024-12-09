Около 150 проверок качества услуг провели в МФЦ Подмосковья с января

На проверках оценивают качество предоставляемых услуг, вежливость сотрудников, чистоту и комфорт в офисах МФЦ.

«Мониторинг мы проводим с помощью „тайных покупателей“. На выездных проверках оцениваем, соответствуют ли офисы федеральным стандартам по размерам, состоянию и оснащению», - рассказала директор «МО МФЦ» Галина Варганова.

Результаты проверок помогают определить, какие изменения сделать для улучшения качества обслуживания.

В этом году шесть офисов МФЦ в городских округах Орехово-Зуево, Пушкинском, Одинцовском, Дмитровском и Жуковском переехали в новые помещения, еще два офиса в Орехово-Зуеве капитально отремонтировали. Офис в Дедовске увеличился более чем в два раза.

Сейчас в Подмосковье работают 236 офисов МФЦ.