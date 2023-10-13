Около 150 предпринимателей приняли участие в бизнес-встрече в Шатуре

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Шатура остается одним из привлекательных округов Подмосковья для бизнеса. Здесь работает три индустриальных парка.

«Наша задача сегодня совместно с правительством и с администрацией городского округа, конечно, найти те чувствительные точки и элементы западания, где мы могли бы помочь предпринимателям не только Шатуры, с отдаленных территорий для того, чтобы бизнес развивался динамично и те задачи, которые ставит перед нами губернатор, выполнялись», - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

В Подмосковье разрабатываются все новые способы поддержки бизнеса. В приоритете - предприниматели из отдаленных территорий таких как Шатура. Бизнесменам предлагают льготное финансирование, частичную компенсацию затрат на покупку оборудования, землю за один рубль, гранты для молодых предпринимателей.

Сегодня Подмосковье - лидер в стране по количеству социальных бизнесменов. Это те, кто занимается изготовлением протезов или открыл частный детский сад. Они могут рассчитывать на займ под 2% годовых.

Одно из новых направлений - маркетплейсы. В Подмосковье также есть мера поддержки для тех, кто продает свою продукцию на электронных площадках.

«Эта субсидия самая простая в получении. Здесь заполняется заявка в электронном виде, а дальше всю информацию дают маркетплейсы, вы получаете деньги на счет. Мы компенсируем ваши затраты на комиссию маркетплейсов, на продвижение товара. С этого года мы компенсируем еще и логистику», - рассказала начальник Управления поддержки и развития предпринимательства Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Людмила Лисятникова.

Подготовка специалистов для предприятиц - также важная на сегодняшний день тема. Шатурский энергетический техникум вот уже несколько лет готовит энергетиков для таких компаний как «Россети» и «Мособлэнерго». Те из студентов, кто успешно осваивает программу, получают повышенную стипендию и возможность трудоустройства. Новый партнер техникума «Трестросгидро» приобрел для студентов новые лаборатории по релейной защите.

«Релейная защита - это одно из самых востребованных направлений в энергетике на сегодняшний день в Московской области. Наши специалисты высоко котируются на рынке труда, поэтому у нас один из самых высоких процентов трудоустройства по специальности», - отметил директор Шатурского энергетического техникума Виталий Давыдов.

Кроме энергетиков, в техникуме готовят автомехаников, специалистов в области тракторного дела, плотников, швей и поваров. Последние востребованы в кафе и ресторанах города, где после практики ребята и остаются работать.

Также на митапе подписали соглашение о сотрудничестве между администрацией, Центром медиации и общественной приемной бизнес-омбудсмена Подмосковья. Медиация призвана в досудебном порядке урегулировать споры, что существенно сэкономит предпринимателям время и финансы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые направления развития Московской области на ближайшие годы.

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