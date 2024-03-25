Около 150 новых предприятий построят в Подмосковье по льготной программе

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«Суммарный объем инвестиций по всем проектам составит более 108 миллиардов рублей. На новых предприятиях будет создано 12,7 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Участвовать в программе могут представители 29 видов производственной деятельности в рамках импортозамещения. Подобрать локацию можно на инвестиционной карте.

«В программе принимает участие подавляющее количество городских округов, за два года предоставлено порядка 200 участков общей площадью свыше 700 гектаров», - подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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