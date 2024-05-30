Около 150 незаконных баннеров убрали в Солнечногорске с начала года
Работы по демонтажу незаконной наружной рекламы продолжаются в Солнечногорске. С начала года ликвидировали порядка 150 конструкций.
Наружная реклама должна соответствовать нормативам федерального закона, а перед установкой конструкции необходимо получить разрешение. Это займет 15 календарных дней.
«На первом этапе подается заявление на согласование фасадной схемы рекламно-информационного оформления здания на региональном портале госуслуг. Получив положительное решение, предприниматель получает согласование на установку и может приступить к размещению вывески», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
Предприниматели могут обратиться за помощью в отдел рекламы администрации городского округа Солнечногорск по телефону: 8 (496) 263-85-44. Или по электронной почте: solrek@bk.ru.
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