08 февраля 2024, 11:15

Около 15 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь

Минтранс Подмосковья
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Последствия циклона «Ольга» продолжают ликвидировать в Подмосковье. За ночь дорожные службы очистили и обработали против льда около 15 тысяч километров магистралей и шоссе.

Во время ночного дежурства к работам привлекли 1,2 тысячи человек и более 800 снегоуборочных машин. Сейчас очистка дорог от снега продолжается. Оперативный штаб по зимнему содержанию круглосуточно мониторит ситуацию.

Сегодня в Подмосковье похолодало, днем температура воздуха составит около -13 градусов. Водителей призвали плавно тормозить, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

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Дороги Снегопад
08 февраля 2024, 11:57
Свыше 700 человек и 150 коммунальных машин привлекли к уборке снега в Истре
Unsplash
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Коммунальные службы в Истре устраняют последствия циклона «Ольга». Для это в округе задействовали более 700 коммунальных и дорожных рабочих, а также 150 машин.

Коммунальные службы в Истре расчистили подходы и подъезды к социальным объектам, пешеходные тротуары, дворовые территории и подъезды. Уборка снега ведется круглосуточно.

«Дорожные службы за вечер и ночь очистили более 1,6 тысяч километров, а обработали порядка 900 километров муниципальных и региональных дорог. В первую очередь проводится расчистка автомагистралей с повышенным трафиком», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, циклон «Ольга» принес 12 сантиметров снега. Коммунальные и дорожные службы в регионе работают в усиленном режиме.

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Истра Снегопад
08 февраля 2024, 11:55
Школьникам и студентам рассказали об особенностях профессий в транспортной сфере в Подмосковье
Министерство образования Московской области
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Профориентационные занятия цикла «Россия - мои горизонты продолжают проводить в подмосковных школах. На этой неделе уроки посвятили транспортной отрасли.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, школьникам и студентам рассказали о последних достижениях в транспортной сфере, а также о востребованных специальностях. Участники встречи посмотрели видеоролик с выставки «Россия» и поиграть в игру «Было - Стало». Это позволило им узнать об эволюции транспорта.

В конце уроков подростки сделали вывод, что будущее этой сферы стоит а цифровыми технологиями, вниманием к экологии и безопасностью.

Курс «Россия - мои горизонты» направлен на формирование у школьников и студентов колледжей готовности к выбору профессии, а также познакомить их с рынком труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Школьники
08 февраля 2024, 11:53
Предпринимателям из Солнечногорска рассказали о нововведениях в законодательстве в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Встреча предпринимателей с представителями налоговой службы, Роспотребнадзора и МЧС состоялась в Солнечногорске. Главной темой обсуждения стали новые правила в законодательстве для бизнеса.

Встреча предпринимателей с представителями налоговой службы, Роспотребнадзора и МЧС состоялась в Солнечногорске.

Главной темой обсуждения стали новые правила в законодательстве для бизнеса.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Солнечногорску Наталья Нестерова разъяснила о порядке сдачи отчетности, налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей, а также о возможности продления квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи дистанционно.

Бизнесмены также смогли задать все интересующие вопросы о нововведениях и обсудили планы по развитию. Всего участие в мероприятии приняли 35 человек.

«Темы встреч формируются исходя из запросов наших предпринимателей. Так, на следующем мероприятии планируем рассказать об изменениях в законе о рекламе. Также предприниматели высказали потребность пригласить сотрудников правоохранительных органов, которые расскажут о трудовой миграции и как трудоустроить к себе на работу иностранных граждан», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
08 февраля 2024, 11:52
Новый пешеходный маршрут обустроили на набережной Сенежа в Солнечногорске в 2023 году
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Обустройство новой очереди набережной на территории кампуса мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске завершили в 2023 году. Протяженность пешеходного маршрута составила 580 метров.

На набережной установили металлические и древесно-полимерные настилы, скамьи, урны, навигационные стенды и ограждения. Там оборудовали видовые площадки, а украшением территории стал необычный арт-объект - зеркальная стела.

«Благоустройство - та сфера, где жители нашего округа замечают значительные позитивные перемены. Главная наша гордость, наша природная жемчужина - озеро Сенеж. С 2018 года по поручению губернатора Подмосковья три этапа благоустройства набережной у нас уже реализованы, их общая протяженность - практически пять километров. Кроме того, в 2023 году благоустроен еще один участок на территории Мастерской управления „Сенеж“ общей протяженностью 580 метров», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы на набережной провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Солнечногорск

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