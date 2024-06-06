Около 140 специалистов трудоустроились в больницу Подольска с начала года
Московская область продолжает активно привлекать на работу специалистов в медицинской сфере. Так, за пять месяцев 2024 года в Подольскую областную клиническую больницу (ПОКБ) трудоустроились 53 врача и 85 средних медработников из различных регионов.
Главный врач ПОКБ Вардан Геворкян выступил в поддержку расширения перечня должностей, которые могут получать компенсации, перед администрацией городского округа. Теперь в список включены врачи узких дефицитных специальностей, а также медицинские сестры по функциональной диагностике и массажу.
Заместитель главного врача Подольской областной клинической больницы по кадрам Нина Хромова отметила, что было выполнено укомплектование врачами-онкологами Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), привлечены четыре молодых специалиста из разных регионов.
«Врачи приехали из Москвы, Донецка, Астраханской области, Республики Адыгея», - добавила Хромова.
По словам Нины Хромовой, в будущем планируется привлечение 20 сотрудников среднего медперсонала по целевым договорам, включая анестезиологов, медсестер по функциональной диагностике и других специалистов.
Специалисты привлекались благодаря различным мерам социальной поддержки, включая компенсацию найма жилья и другие меры от губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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