Около 130 земельных аукционов прошло в Подмосковье за неделю

Зоя Чугунова из Волоколамска — теннисист с большим стажем. На отборочном этапе турнира Московской области 76-летняя пенсионерка стала самым почтенным спортсменом.

Зональный этап областного турнира прошел 2 августа во Дворце спорта «Лама». В нем состязались команды Волоколамского, Можайского, Наро-Фоминского и Рузского городских округов.

На награждении особенно отметили спортсменку из Волоколамска - в 76 лет она продолжает активно участвовать в соревнованиях. Ей также вручили диплом и памятную медаль.

«Меня по-настоящему удивил этот турнир. Когда я наблюдала за игрой теннисистов, то совершенно забывала об их возрасте. Такой задор, боевой дух, воля к победе! И столько истинно ветеранского благородства! Для меня было большой честью вручить им награды. Вручая подарок Зое Викторовне Чугуновой, я выразила ей благодарность за участие в спортивной борьбе и искреннее восхищение», - прокомментировала председатель Совета депутатов Волоколамского городского округа, член фракции «Единая Россия» в Совете Татьяна Шаргаева.

Отметим, что первое место заняла команда из Наро-Фоминска, которая поедет на финал области.

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