Около 13 тысяч общественных пространств очистили в Подмосковье за неделю

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, за неделю в Балашихе привели в порядок в 606 местах, в Химках - в 578, в Коломне - 507, в Красногорске - 474.

«Каждый день сотрудники коммунальной службы начинают свой рабочий день с пяти часов утра, чтобы жители, выходя из дома, могли без препятствий отправиться по делам», - отметили в ведомстве.

В ноябре работы включают в себя подметание листвы, очистку урн, а также сбор и вынос крупного мусора, уборку снега с козырьков жилых домов и лестниц.