Около 13 миллиардов рублей инвестируют в создание индустриального парка в Дмитрове

Имущественный комплекс выставили на торги в Раменском районе

Компания ДОМ.РФ объявила аукцион на имущественный комплекс, расположенный в Раменском районе Московской области. В состав лота также входят участок и здание. Недвижимость подойдет для обустройства офисных помещений или жилищного строительства.

Комплекс расположен в дачном поселке Родники. Вокруг него - многоквартирные и частные жилые дома, а также производственно-складские застройки.

В одном из соседних зданий расположился детский сад, а рядом работает дом отдыха, что станет плюсом при выборе данной локации. Кроме того, недалеко от имущественного комплекса расположена остановка общественного транспорта.

Все желающие принять участие в аукционе могут подать заявки до 4 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта составила почти 50 миллионов рублей.

Отметим, что ДОМ.РФ продолжает вести активную работу по вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель и объектов в Московской области. Так, совсем недавно с молотка ушел имущественный комплекс, расположенный в деревне Чашниково.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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