Около 13 миллиардов рублей инвестируют в создание индустриального парка в Дмитрове
Еще один индустриальный парк появится в Подмосковье. В строительство «Северных Врат» в Дмитрове инвестируют около 13 миллиардов рублей. Реализация проекта позволит создать в округе более 800 рабочих мест.
Инвестору предоставили участок под строительство индустриального парка на льготных условиях - без проведения торгов.
«Для реализации проекта девелоперской компании „Реставрация-Н“ без проведения торгов был предоставлен земельный участок площадью почти 50 гектаров», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
Индустриальный парк планируют достроить до конца 2032 года. На его территории появятся производственные и складские объекты общей площадью 220 тысяч квадратных метров.
Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».