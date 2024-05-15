Около 1200 детей отдохнут в школьных лагерях Солнечногорска летом

Длительность смены в пришкольных лагерях - 21 день, начало с 10 июня по 9 июля. Для школьников будет организовано горячее двухразовое питание - завтраки и обеды. В каникулы для ребят проведут творческие, культурные, патриотические, спортивные и оздоровительные мероприятия, конкурсы и мастер-классы.

«Мы особое внимание уделяем детскому летнему отдыху. В этом году почти 1200 детей отдохнут в пришкольных лагерях. Кроме того, по поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе дети участников СВО от семи до 15 лет бесплатно получат путевки в лагерь „Литвиново“. Подробную информацию можно получить в Центре поддержки участников СВО и членов их семей. Еще 276 юных солнечногорцев из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в загородном лагере „Искроград“. Путевки закуплены при поддержке регионального правительства», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Для удобства родителей работает областной портал , где собрана вся информация о летнем отдыхе. Здесь можно узнать стоимость путевки, изучить отзывы и информацию о льготах, посмотреть фотографии и понять, как подготовить ребенка к поездке.

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