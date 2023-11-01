Около 120 рабочих мест появится на производстве деталей для приборостроения в Солнечногорске

«Объем инвестиций компании „Квалитет“ в реализацию проекта составит более 500 миллионов рублей. На новом производстве создадут 120 рабочих мест для жителей Подмосковья», - подчеркнула заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Производство планируют запустить в третьем квартале 2024 года. За счет увеличения производственных площадей, компания рассчитывает увеличить производственные мощности на 50%. Продукцию будут применять в производстве медицинского оборудования, кабельной промышленности и других отраслях.

«Несмотря на огромный ассортимент различных узлов, деталей и механизмов, многие элементы найти на рынке бывает достаточно сложно. Особенность нашего предприятия в том, что это не серийное производство, каждый проект не похож на другой, мы работаем по конструкторской документации заказчика», - прокомментировал генеральный директор компании «Квалитет» Максим Кустарев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Подмосковья.

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