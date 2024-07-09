Около 12 тысяч врачей Подмосковья оформили компенсацию по аренде жилья

Как рассказали в подмосковном Минздраве, получить поддержку могут врачи, фельдшеры, рентгенолаборанты и медсестры. Оформить выплату в размере 30 тысяч рулей могут супружеские пары медиков.

«У нас в регионе компенсацию аренды жилья получили порядка 12 тысяч медработников. Отмечу, что это одна из самых востребованных из всех действующих у нас в регионе мер поддержки медработников. Важно, что стать участниками программы могут, как действующие, так и новые сотрудники», - рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Для получения поддержки необходимо работать на полную ставку и не иметь собственного жилья в регионе. Подать заявление можно на «Госуслугах».

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