Около 11 тысяч человек прошли диспансеризацию в Солнечногорске с начала года

Обследоваться можно в специальном центре медицинской профилактики, который открылся в центральной поликлинике после капитального ремонта. Отделение расположено на четвертом этаже поликлиники. Оно работает по будням с 8:00 до 20:00 и по субботам с 8:00 до 15:00.

В рамках диспансеризации жители проходят консультацию терапевта, сдают анализы крови на сахар и холестерин, делают флюорографию и электрокардиографию. Для женщин доступна консультация гинеколога, а после 40 лет - маммография. Мужчины старше 60 лет проходят скрининг на заболевания предстательной железы.

Для диспансеризации необходимо заранее записаться через портал госуслуг или по номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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