14 января 2025, 10:16

Около 102 тысяч жителей Ленинского округа прошли диспансеризацию в 2024 году

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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За год число прошедших диспансеризацию в Ленинском округе увеличилось на 37%. Если в 2023 году обследование провели только 74 тысячам человек, то в 2024-м этот показатель составил около 102 тысяч.

Заместитель главного врача Видновской больницы Тимур Асанов рассказал, что 70 тысяч прошедших диспансеризацию - это взрослые, а остальные - дети дошкольного и школьного возраста, прикрепленные к учреждению здравоохранения. Подрастающее поколение проходит профосмотры в своих образовательных организациях, куда медики приезжают со всем необходимым оборудованием.

Диспансеризация проводится для раннего выявления хронических заболеваний. В 2024 году в ходе обследований были диагностированы такие опасные состояния, как различные виды онкологии, туберкулез, инфаркты, сахарный диабет и многие другие. Пациентов с патологиями направили на дальнейшее обследование. В 2024 году специалисты клинической больницы Ленинского округа выполнили углубленную диспансеризацию свыше 10 тысяч человек, что на 22% больше, чем было запланировано.

Здравоохранение Диспансеризация Ленинский округ
14 января 2025, 11:43
Спортивно-оздоровительный кластер модернизировали в Туровской школе в Серпухове
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Современная площадка для занятий мини-футболом появилась в Туровской школе Серпуховского городского округа. Реализовать инициативу удалось благодаря победе в ежегодном конкурсе «Вклад в будущее».

Туровская школа заняла в одной из категорий конкурса третье место. Педагоги и родители совместно приняли решение о том, какие работы стоит провести.

Так, в школе появилась площадка для мини-футбола с безопасным покрытием, настенными протекторами, воротами и необходимым инвентарем.

Ремонт зала проводили во время осенних и зимних каникул, чтобы не мешать учебному процессу. Обновления произошли и на прогулочной зоне дошкольного отделения. Здесь заменили старую уличную веранду.

«Важно, чтобы самая счастливая пора в жизни детей проходила ярко и запомнилась навсегда», - прокомментировал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Школы Серпухов Ремонтные работы
14 января 2025, 11:42
Многодетные семьи в Чехове получили сертификаты на приобретение жилья
Unsplash
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В Чехове продолжается успешная реализация государственной программы «Жилище». В администрации округа торжественно вручили сертификат на приобретение или строительство жилого дома многодетной семье Чебановых.

Глава семьи Виталий Чебанов выразил благодарность за такую меру поддержки. «Семья у нас большая - девять человек. До этого приходилось жить в квартире, а теперь хотелось бы построить себе дом», - поделился он.

Во дворце культуры «Дружба» в литературно-музыкальной гостиной сертификаты получили уже шесть многодетных семей. Для каждой из них - это очень хорошее подспорье, чтобы сделать свою жизнь лучше.

«На самом деле мы не ожидали, что этот момент когда-то наступит. Это просто что-то недосягаемое. Некоторые люди к этому всю жизнь идут, а нам посчастливилось. На самом деле, немного времени прошло, и нам дали этот сертификат. Теперь мы сможем приобрести что-то свое», - порадовалась семья Кузнецовых.

Кроме сертификатов, глава городского округа Михаил Собакин вручил многодетным семьям сладкие подарки.

Семья Чехов Квартиры
14 января 2025, 11:13
Рождество Христово отметили в воскресных школах Лобни
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Мероприятия к Рождеству прошли в воскресных школах Лобни. Дети подготовили спектакли, постановки, колядовали, читали стихи и пели колядки.

Тематический спектакль о чудесах на Рождество провели в школе № 10 в Лобне. Его организовали ученики воскресной школы Серафимовского храма.

На встрече завершили благотворительную акцию «Свет Рождества». Юным гостям из организации «Добрология» передали рождественские подарки.

Воспитанники воскресной школы Спасского храма Лобни ходили колядовать, а также поучаствовали в молебне. К мероприятию дети сами смастерили бубенцы и звезды.

Рождественские мероприятия провели и в храме Матроны Московской. Ученики воскресной школы исполнили песни, прочли стихи, поучаствовали в викторине.

Также здесь открыли выставку рождественского рисунка и фотовыставку-отчет о работе воскресной школы.

Дети Лобня Православное рождество
14 января 2025, 11:12
Автоинспекторы в Воскресенске провели акцию «Зимние каникулы»
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Целью профилактического мероприятия было обеспечение безопасности несовершеннолетних в зимний период. Сотрудники Госавтоинспекции Воскресенска провели беседы с юными хоккеистами.

Автоинспекторы напомнили спортсменам правила безопасного поведения на дорогах и во дворах. Ребятам также рассказали о необходимости в темное время суток носить на верхней одежде и вещах световозвращающие элементы. Такие наклейки или браслеты значительно повышают видимость человека на дороге. Это особенно актуально в зимний период, когда дни короткие, а освещение на улицах может быть недостаточным. Полицейские привели примеры, когда использование таких элементов помогло избежать дорожно-транспортных происшествий.

В завершение профилактической беседы всем спортсменам вручили тематические памятки.

Ранее информационный час «Осторожно! Зима» провели в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Школьникам рассказали о правилах поведения зимой в местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей и подростков.

Спортсмены ГИБДД Воскресенск

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