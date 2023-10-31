Около 100 женщин прошли обследование молочной железы на акции в онкодиспансере Балашихи

После осмотра 15 женщин отправили на дополнительное обследование.

«Данное мероприятие проходит у нас ежегодно. Чаще всего к нам приезжают женщины, которые ранее не обследовались. Мы пообщались ответили на все вопросы и рассказали о лечении и профилактике данного заболевания. Очень важно проходить обследование, особенно женщинам с 40 лет», - сказал заведующий отделением молочной железы и кожи онкологического диспансера Владимир Курчаткин.

Специалисты дали ряд рекомендаций, чтобы защититься от рака молочной железы. Например, правильно питаться, каждый день бывать на свежем воздухе не меньше двух часов, заниматься спортом - особенно эффективно плавание. В течение рабочего дня можно делать разминку каждые 40-45 минут. Также важно проходить регулярные обследования.

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