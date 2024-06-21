Около 100 женщин Балашихи получили помощь в Центре грудного вскармливания

Бесплатную консультацию и помощь профессиональных специалистов могут получить роженицы из любых родильных домов и молодые мамы со всей страны. Центр грудного вскармливания работает по будням с 8.00 до 17.00. Всех женщин принимают по системе ОМС, предварительной записи в ЕМИАС или на личном приеме. За время работы медицинского учреждения бесплатную очную консультацию получили порядка 37 женщин, еще 50 мам смогли пообщаться со специалистами заочно.

В рамках общественного мониторинга работу нового центра проверила член общественной палаты Московской области, а также поздравила сотрудников Балашихинского родильного дома с Днем медицинского работника Елена Жарова. Она сказала теплые слова и вручила сотрудникам конфеты. Для новорожденных пациентов Елена Жарова передала мягкие игрушки в виде осьминогов. Их связали активисты группы «Сетевые пчелки Балашихи». Щупальца будут напоминать детям материнскую пуповину.

«Мы приехали в Балашихинский родильный дом поздравить наших дорогих врачей и медсестер с их профессиональным праздником. Пожелали им доброго здоровья и поблагодарили - ведь без их помощи не было бы всех нас. Мы тоже появились на свет в родильных домах благодаря слаженной работе и профессионализму нашего медицинского персонала. Спасибо им от всех жителей Балашихи!» - сказала руководитель Ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Балашихинский родильный дом открылся в микрорайоне Саввино в 2016 году. В учреждении есть круглосуточные родильные боксы, палаты для матери и ребенка. Женщины могут получить услугу по индивидуальному ведению беременности или пройти школу для мам. Для беременных предоставляются занятия йогой. Всего в родильном доме работают более 300 сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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