21 июня 2024, 18:29

Около 100 женщин Балашихи получили помощь в Центре грудного вскармливания

Пресс-служба администрации Балашихи
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Месяц назад в Балашихе открылся центр грудного вскармливания. Он расположен на базе Балашихинского родильного дома Саввино. За время работы в нем получили помощь порядка 100 женщин.

Бесплатную консультацию и помощь профессиональных специалистов могут получить роженицы из любых родильных домов и молодые мамы со всей страны. Центр грудного вскармливания работает по будням с 8.00 до 17.00. Всех женщин принимают по системе ОМС, предварительной записи в ЕМИАС или на личном приеме. За время работы медицинского учреждения бесплатную очную консультацию получили порядка 37 женщин, еще 50 мам смогли пообщаться со специалистами заочно.

В рамках общественного мониторинга работу нового центра проверила член общественной палаты Московской области, а также поздравила сотрудников Балашихинского родильного дома с Днем медицинского работника Елена Жарова. Она сказала теплые слова и вручила сотрудникам конфеты. Для новорожденных пациентов Елена Жарова передала мягкие игрушки в виде осьминогов. Их связали активисты группы «Сетевые пчелки Балашихи». Щупальца будут напоминать детям материнскую пуповину.

«Мы приехали в Балашихинский родильный дом поздравить наших дорогих врачей и медсестер с их профессиональным праздником. Пожелали им доброго здоровья и поблагодарили - ведь без их помощи не было бы всех нас. Мы тоже появились на свет в родильных домах благодаря слаженной работе и профессионализму нашего медицинского персонала. Спасибо им от всех жителей Балашихи!» - сказала руководитель Ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Балашихинский родильный дом открылся в микрорайоне Саввино в 2016 году. В учреждении есть круглосуточные родильные боксы, палаты для матери и ребенка. Женщины могут получить услугу по индивидуальному ведению беременности или пройти школу для мам. Для беременных предоставляются занятия йогой. Всего в родильном доме работают более 300 сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Балашиха
21 июня 2024, 18:52
Свыше 600 дворовых территорий обновят в Подмосковье до конца года
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской обласи
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Расширенное заседание комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Московской областной думы состоялось 21 июня. Участники обсудили развитие городской инфраструктуры и благоустройство.

Исполняющий обязанности заместителя министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич представил доклад о мониторинге работ по благоустройству за минувшую половину 2024 года.

Он подчеркнул, что до конца года в различных муниципалитетах Подмосковья планируется обновить 620 дворовых территорий и благоустроить 481 пешеходную коммуникацию в рамках программы «Пешком», которая сделает проход до социально значимых объектов региона более комфортным. На сегодняшний день выполнено 60% плановых работ по программе.

На заседании также объявили о введении нового праздника - Дня благоустройства. Его будут отмечать каждое третье воскресенье сентября. Мероприятия подчеркнут важность развития региона.

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Благоустройство
21 июня 2024, 18:47
Педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин напомнил правила поведения в грозу
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В этом июне в Московскую область пришли сильные дожди с грозами. Педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин напомнил, как уберечь ребенка в непогоду.

«Если вас с детьми застала гроза на улице, обязательно прекратите подвижные игры, по возможности идите домой», - уточнил врач.

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями и находиться возле линий электропередачи. Также не следует оставаться на открытой местности: пляжах, пустырях или полях. Если непогода застала на водоеме, необходимо немедленно выйти из него.

«Выходите на берег, вытирайтесь и одевайте ребенка в сухое. Грозу лучше всего пережидать в автомобиле», - заключил Цуркин.

Оптимальное место на улице, где можно переждать грозу, - низина. Это может быть яма или овраг. Если их нет, то безопасно будет в зарослях кустарника или густом скоплении небольших деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы региона.

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Дети Здравоохранение Врачи
21 июня 2024, 18:32
Более 100 вакансий представят на ярмарке трудоустройства в Серебряных Прудах
Пресс-служба Центра занятости населения Московской области
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Ярмарка трудоустройства пройдет в Серебряных Прудах 26 июня. Работодатели представят более 100 вакансий.

Соискатели смогут ознакомиться с вакантными должностями в ООО «Выбор-Мск», ГБУ МО «Мосавтодор», ООО «Каширский МПК» и других крупных компаниях. В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что ярмарка трудоустройства позволяет изучить и сравнить самые интересные варианты и записаться на собеседование к потенциальному работодателю.

Ярмарка вакансий состоится по адресу: Серебряные Пруды, улица Первомайская, 12.

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Работа Серебряные пруды Ярмарки
21 июня 2024, 18:29
Жительница Балашихи Татьяна Соболева стала героиней клипа певицы Юты
Клип ЮТЫ «Не вернувшийся солдат»
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Мама погибшего бойца из Балашихи снялась в клипе. Женщина стала главной героиней клипа Юты «Не вернувшийся солдат».

Музыкальный клип посвящен героям страны, бойцам, которые не вернулись домой. Их имена навсегда останутся в памяти российского народа.

Главную роль исполнила мама Сергея Соболева - Татьяна. Историю своего сына женщина рассказала в эфире федерального канала. Ведущую передачи певицу Юту вдохновил подвиг Сергея, и она пригласила Татьяну Николаевну сняться у себя в клипе.

Сергей Соболев - герой своего времени. Он окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. Во время обучения мужчина участвовал в параде Победы на Красной площади, а после выполнял боевые задачи в Сирии. За верную службу был награжден тремя медалями.

Сергей дважды участвовал в специальной военной операции. В апреле 2022 года он возглавил штурмовую группу в Донецкой Народной Республике. Был ранен. За храбрость его наградили медалью Суворова. Мужчина погиб 12 апреля 2023. Его наградили посмертно орденом Мужества.

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Музыкальные клипы Балашиха

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