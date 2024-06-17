Около 100 ям на дорогах отремонтировали за неделю в Мытищах

Только за выходные в Мытищах устранили 25 ям в 1-м Рупасовском переулке, еще 13 ям на улице Колонцова и 11 ям на улице Абрамова. Работа ведется ежедневно. Разрушения покрытия муниципальной улично-дорожной сети сначала регистрируют, а затем берут в работу. Применяется также ремонт «картами», когда на полотне выявлено более одного дефекта.

Процесс проходит исключительно по стандарту. Все контролируется с помощью программы СКПДИ. Она автоматизирована и умеет оцифровывать ямы. Подобная система используется на дорогах всего Подмосковья.

Активная работа по приведению дорожного полотна в порядок идет также в сельской местности и во дворах.

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