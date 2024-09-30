Около 100 спортсменов вышли на старт ночного забега в Луховицах

Главный судья соревнований Сергей Матвеев рассказал, что для тех, кто тренировался, трасса особой сложности не представляет. Те же, кто просто решил попробовать свои силы, получили массу позитивных эмоций.

Участникам предстояло преодолеть дистанцию в два километра, буквально напичканную разными преградами - заданиями на силу и выносливость. Спортсмены проходили через рукоходы, взбирались на стены, тягали покрышки, причем все это делалось в темноте. Кроме спортивной экипировки, на лбу у каждого бегуна имелся фонарик.

Дети выступали в личном зачете, взрослые - в командном. Все участники забега получили памятные медали. Победителям вручили грамоты и ценные призы.

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