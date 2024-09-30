30 сентября 2024, 10:37

Около 100 спортсменов вышли на старт ночного забега в Луховицах

Телеканал «360»
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Соревнования «Стальная птица. Сумрачная осень» состоялись в городского округе Луховицы. На старт ночного суперспринта вышли почти 100 бегунов.

Главный судья соревнований Сергей Матвеев рассказал, что для тех, кто тренировался, трасса особой сложности не представляет. Те же, кто просто решил попробовать свои силы, получили массу позитивных эмоций.

Участникам предстояло преодолеть дистанцию в два километра, буквально напичканную разными преградами - заданиями на силу и выносливость. Спортсмены проходили через рукоходы, взбирались на стены, тягали покрышки, причем все это делалось в темноте. Кроме спортивной экипировки, на лбу у каждого бегуна имелся фонарик.

Дети выступали в личном зачете, взрослые - в командном. Все участники забега получили памятные медали. Победителям вручили грамоты и ценные призы.

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Спортсмены Луховицы
30 сентября 2024, 10:46
Глава Подольска поздравил ветерана войны Марию Рохлину со 100-летним юбилеем
Телеканал «360»
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Жительница Подольского городского округа Мария Рохлина отпраздновала свое столетие. С юбилеем именинницу лично поздравил глава округа Григорий Артамонов.

Руководитель муниципалитета вручил ветерану почетный знак «Добро и милосердие» и пригласил на День города, который состоится 5 октября.

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Мария Михайловна по-прежнему полна энергии и служит нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Ее жизненный путь - это воплощение героизма и храбрости, силы воли, неравнодушия к судьбе окружающих людей и своей страны.

Юной девушкой она поступила в Харьковский авиационный институт, но обучение так и не начала: фашистская Германия напала на Советский Союз. Семнадцатилетняя Мария Михайловна встала в ряды защитников Родины. Санинструктор 95-й гвардейской стрелковой дивизии спасала жизни бойцов Красной армии в Курской битве, боях под Прохоровкой, при форсировании Днепра, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Польши, Германии и Чехословакии. День Победы она встретила в Праге.

Подольск Ветераны
30 сентября 2024, 10:44
Московский театр мимики и жестов выступил на концерте ко Дню глухих в Реутове
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Международный день глухих отметили в Реутове. В Молодежный центр съехались представители со всей Московской области — более 300 человек. Для организовали концерт, в том числе выступил Московский театр мимики и жестов.

В Реутов приехали представители со всех муниципалитетов. Для них подготовили праздничную программу, мастер-классы и подарки. Концерт составили по рекомендации Всероссийского общества глухих - включили номера неслышащих исполнителей, в том числе из Московского театра мимики и жестов.

Отметим, около 17 тысяч человек в Московской области живут с ограничением здоровья из-за слуха, из них около двух тысяч состоят в обществе.

«Министерство социального развития региона предложило провести наш праздник в Реутове, потому что здесь - центр притяжения для людей с ограниченными возможностями, такой как Молодежный центр», - сказал председатель Всероссийского общества глухих Московской области Дмитрий Жевжиков.

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Реутов
30 сентября 2024, 10:35
Видеонаблюдение установят на детских площадках в Реутове по просьбе жителей
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В Реутове прошел форум «Управдом». Представители коммунальных служб, профильный отделов администрации и активные жители обсудили актуальные вопросы в сфере ЖКХ. Собственники попросили установить видеонаблюдение не только на новых, но и на старых детских площадках.

На форуме обсудили благоустройство дворов, оплату коммунальных услуг, обслуживание газового оборудования и установку камер видеонаблюдения. Жители попросили установить их не только на подъезды и новые детские площадки, но и на старые комплексы.

«На новые площадки мы устанавливаем камеры, но люди хотят, чтобы они появились и на более старых. В администрации Реутова уже существует такая программа. По очереди будем устанавливать видеонаблюдение и на остальные площадки», - сказал заместитель главы Реутова Владимир Климов.

Жители также попросили ООО «Хартия» сообщать об обработке контейнеров и урегулировать график вывоза мусора.

Отметим, форум «Управдом» проходит в Московской области в течение восьми лет. В нем принимают участие жители, сотрудники администрации Реутова, представители областного расчетного центра, «Мособлгаза», руководители управляющих компаний и общественной палаты.

«Они получают на форуме ответы на все свои вопросы, и зачастую проблему удается решить на месте. Остальные мы берем в работу. Этот формат общения очень продуктивный», - рассказала начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации Реутова Лариса Томашпольская Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Реутов
30 сентября 2024, 10:33
Гимнастки в Дмитрове приняли участие в церемонии вручения знаков отличия ГТО
СШОР Динамо-Дмитров
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Воспитанницы отделения художественной гимнастики спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» приняли участие в церемонии вручения знаков отличия ГТО. Вероника и Виктория Бажан — призеры и победители соревнований различных уровней.

«Вероника и Виктория являются победителями и призерами Всероссийских соревнований, областных чемпионатов и первенств в индивидуальных и командных упражнениях», - поделился тренер гимнасток.

На счету у гимнасток - первое место в командном зачете на Чемпионате Калужской области и областных соревнованиях по художественной гимнастике, второе и третье место в индивидуальных упражнениях на Межрегиональных соревнованиях по художественной гимнастике «Кубок Губернатора», второе место в индивидуальном упражнении на Кубке Губернатора Московской области и бронза на Чемпионате и Первенстве Московской области по художественной гимнастике.

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Дмитров

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