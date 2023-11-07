Около 100 социальных объектов построят в Подмосковье за счет инвесторов в 2024 году
Около 100 инвестиционных социальных объектов откроют в Подмосковье в 2024 году. Это школы, детские сады и медучреждения.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, инвесторы построят социальные объекты за счет внебюджетных источников в рамках комплексного развития территорий.
Так, в мытищинском жилом комплексе «Новое Медведково» появится школа на 1735 мест. Там обустроят четыре спортивных зала, хореографическую студию, большую столовую и другие помещения. В Ленинском округе в ЖК «Пригород Лесное» построят два детских сада на 360 мест, а в ЖК «Столичный» в Балашихе заработает поликлиника на 670 посещений в смену.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.
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