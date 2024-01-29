Около 100 рейдов для контроля безопасности провели на железных дорогах Подмосковья в январе

Главная цель мероприятий - снижение смертности на железной дороге. Для обеспечения безопасности пешеходов в Подмосковье также строят и ремонтируют специальные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры и проводят специальные дежурства волонтеров и дружинников.

Отмечается, что только с начала года в Московской области зафиксировали около десяти смертельных случаев на ж/д путях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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