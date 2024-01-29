29 января 2024, 16:30

Около 100 рейдов для контроля безопасности провели на железных дорогах Подмосковья в январе

Пресс-служба Минтранса МО
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Свыше 100 профилактических мероприятий провели на железнодорожных станциях в Подмосковье с начала года. В региональном Минтрансе уточнили, что представители транспортной полиции совместно с волонтерами региона пресекают потенциальные нарушения правил поведения на железной дороге.

Главная цель мероприятий - снижение смертности на железной дороге. Для обеспечения безопасности пешеходов в Подмосковье также строят и ремонтируют специальные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры и проводят специальные дежурства волонтеров и дружинников.

Отмечается, что только с начала года в Московской области зафиксировали около десяти смертельных случаев на ж/д путях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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Поезда
29 января 2024, 17:09
Свыше 600 жителей блокадного Ленинграда получили выплаты и юбилейные медали в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
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Пережившие блокаду Ленинграда жители получили выплаты к 80-летию полного освобождения города на Неве. В Подмосковье это свыше 600 человек.

«В Подмосковье свыше 600 человек получили почетные знаки „В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады“. Помимо этого, ветераны получили региональную выплату три тысячи рублей и федеральную выплату 50 тысяч рублей», - сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Самому старшему блокаднику, который теперь живет в Подмосковье, 27 января исполнилось 105 лет. Это Ксения Васильевна Обухович из Королева.

С 1 декабря 2023 года жителям и защитникам блокадного Ленинграда доступен бесплатный проезд в поездах дальнего следования. Ветеран может бесплатно взять с собой одного сопровождающего.

В прошлом году губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с блокадницей Альвиной Георгиевной Борисовой. Они возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Воинам-сибирякам» под Истрой. Женщина рассказала, как ее семья выжила в годы войны.

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Льготы Выплаты в России Ветераны Блокада Ленинграда
29 января 2024, 16:59
Поезда ЦППК приняли свыше 500 миллионов пассажиров в 2023 году
Министерство социального развития Подмосковья
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Порядка 556 миллионов жителей и гостей Подмосковья воспользовались маршрутами ЦППК в 2023 году. В основном они путешествовали по Ярославскому, Казанскому и Курскому направлениям, а самым популярным месяцем стал октябрь.

Ярославское направление по-прежнему остается самым популярным среди пассажиров ЦППК. В прошлом году общее число поездок достигло 106 миллионов.

Затем следуют Казанское направление с 86,3 миллиона поездок, а также Горьковское и Курское направления - по 62 миллиона поездок на каждом. Наибольшая активность пассажиров отмечалась в сентябре и октябре - по 50 миллионов поездок в каждом месяце.

ЦППК - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик в России. В 2023 году компания начала работу на двух новых линиях МЦД: 17 августа был открыт третий диаметр, а 9 сентября - четвертый.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
29 января 2024, 16:57
Соревнования по авиамодельному спорту за кубок Подмосковья прошли в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый кубок Московской области по авиамодельному спорту «Зимняя гонка» прошел на кордодроме Дома юных техников «Интеграл». Среди взрослых спортсменов химчанин Андрей Макаркин занял третье место.

Житель округа выступил в паре с Сергеем Дудиным из Клина. Лучшее время экипаж показал в третьем туре - 50 кругов с учетом обязательной дозаправки за три минуты 50 секунд. Призеров наградили медалями и грамотами.

Всего в турнире приняли участие пять мужских экипажей, а также четыре школьных.

Цель соревнований - популяризация здорового образа жизни, привитие интереса к авиамодельному спорту и техническому творчеству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Спортсмены Химки
29 января 2024, 16:57
Снежные хранилища для саженцев начали подготавливать в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства МО
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Снежные кучи и ледники для хранения посадочного материала начали обустраивать в Подмосковье. Работы начались в Дмитровском и Орешковском питомниках.

По словам главы Комлесхоза Подмосковья Олега Баженова, устойчивый снежный покров создал благоприятные условия для обустройства хранилищ.

«Устойчивый и обильный снежный покров этой зимой создает благоприятные условия для создания снежных хранилищ, которые необходимы для временного хранения посадочного материала, предназначенного для проведения искусственного лесовосстановления этой весной в рамках национального проекта „Экология“ федерального проекта „Сохранение лесов“», - сказал он.

Для обустройства хранилищ специалисты подготовили площадки недалеко от мест посадок. Воздушные подушки из сена предотвратят быстрое таяние снега и поддержат нужную температуру до середины весны. Благодаря этому у саженцев и сеянцев сохранится корневая система.

Олег Баженов добавил, что такие укрытия создадут в 19 городских округах.

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Работа

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