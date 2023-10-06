Около 100 предпринимателей стали участниками образовательного интенсива для самозанятых в Дубне
Образовательный интенсив для самозанятых стартовал в ОЭЗ «Дубна». Участниками стали около 100 представителей бизнеса из 20 округов Московской области.
Интенсив «Техностартап. Дубна» продлится три дня. В это время для участников проведут десять очных тренингов. Предпринимателям уже рассказали о мерах финансовой поддержки, коммерциализации результатов НИОКР и охране интеллектуальной собственности. Спикеры поделились опытом, объяснили, как составить бизнес-план и презентовать собственный проект.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе. Он добавил, что у властей «должно быть понимание» того, как идет администрирование и строятся отношения с бизнесом.
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