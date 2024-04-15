Около 100 окон отремонтировали в подъездах Подмосковья с начала апреля

В городском округе Балашиха за первые две недели апреля отремонтировали окна в подъездах в деревне Черное на улице Агрогородок в доме № 3, на проспекте Ленина в доме № 46, на улице Березняковая в доме № 8 и в микрорайоне Заря на улице Ленина в доме № 9Б.

В ведомстве напомнили, что для решения жилищно-коммунальных проблем жители Московской области могут обратиться в Единую диспетчерскую службу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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