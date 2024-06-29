29 июня 2024, 17:33

Около 100 мероприятий провели для пенсионеров из Химок в июне

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Участники клуба «Активное долголетие» из Химок за первый летний месяц посетили около 100 мероприятий на открытом воздухе. События проходят при поддержке администрации округа.

Только в июне активные пенсионеры округа посетили занятия скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, йогой и танцами. Программу реализуют благодаря поддержке администрации Химок. Помощь оказывает и Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». На ежедневной основе в округе организуют также экскурсии, концерты, мастер-классы и другие творческие активности.

«Для химкинских долголетов ежемесячно готовят программу мероприятий, которые позволяют разнообразить досуг и интересно провести время. Это и уличные активности, и времяпрепровождение внутри помещений. Так, химчане могут не только поиграть и в настольный теннис, и в большой бильярд, и даже научиться петь», - рассказал депутат округа Владимир Суслов.

Подробное расписание есть ознакомиться на сайте в разделе «Активности». Также его можно найти в мобильном приложении «Соцуслуги» и узнать в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Информацией поделятся и в клубе «Активное долголетие» по телефону: 8 495 572-65-14.

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Пенсионеры Химки Активное долголетие
29 июня 2024, 17:32
Авиапатрулирование лесов началось в Подмосковье из-за аномальной жары
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Экстремально жаркую погоду ожидают в выходные в Подмосковье. В связи с этим лесопожарные формирования перевели в режим повышенной готовности. В том числе в Мытищах.

По прогнозам синоптиков, в выходные воздух в Московской области прогреется до 32 градусов. В лесах введут высокий класс пожарной опасности. В режим повышенной готовности перевели все службы комитета лесного хозяйства. Особое внимание уделят площадям, занятых лесными культурами, торфяникам, участков лесного фонда, прилегающих к СНТ и ДНТ и популярных мест среди жителей.

«На круглосуточном дежурстве находятся специалисты региональной диспетчерской службы, которые обеспечивают круглосуточный мониторинг пожарной ситуации в лесах и оперативное взаимодействие», - прокомментировал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Также введено авиационное патрулирование лесов. Вместе с тем специалисты будут совместно с территориальными органами МЧС и МВД России, органами местного самоуправления лесной охраны лично патрулировать территории. Их задача - не только выявить нарушения требований пожарной безопасности и лесного законодательства, но и провести мероприятия по недопущению возникновения природных пожаров и их распространению. Кроме того, пожарную технику рассредоточат по наиболее горимым участкам лесного фонда.

Жителей, обнаруживших возгорание, просят оперативно сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00. Также звонки принимают по единому номеру 112».

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Мытищи Погода
29 июня 2024, 17:31
День молодежи отметили на стенде Подмосковья на выставке «Россия» на ВДНХ
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День молодежи отметили на выставке «Россия» в 75-м павильоне ВДНХ. На стенде Московской области для гостей подготовили мастер-классы, тематические викторины с призами и другие развлечения.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе, подмосковную молодежь объединяет желание расти, становиться лучше, помогать развиваться Московской области.

«Наша молодежь сильная, искренняя, талантливая, которая гордится своей страной, чтит историю и поддерживает героев настоящего. Я желаю вам не терять этот огонь, двигаться только вперед, развиваться самим на благо Родины. Помните, что мы всегда вас поддержим и поможем», - поздравила юношей и девушек Швелидзе.

На стенде Московской области активисты движения «Верное дело» из Мытищ научили гостей выставки плести маскировочные нашлемники и специальные спасательные браслеты, которые при необходимости превращаются в пятиметровую веревку. Ей можно закрепить экипировку или маскировочные сети.

А активисты Московского областного регионального отделения Российского союза сельской молодежи подготовили для посетителей стенда мастер-класс по созданию оберега для бойцов СВО в виде Чебурашки.

«В апреле я была в зоне специальной военной операции, где в госпитале ребята очень просили, чтобы в бой можно было брать вот таких замечательных Чебурашек. Нам даже присылают фотографии, как помещают Чебурашек в карман бронежилетов», - рассказала председатель Московского областного регионального отделения РССМ Алена Линовицкая.

Все сделанные свои руками игрушки волонтеры Подмосковья в рамках акции «Доброе дело» доставят в зону специальной военной операции.

Также в День молодежи наградили победителей флешмоба #СлогПобеды 2024. Участники подготовили видеоролики, в которых читали любимые стихотворения поэтов военного времени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Молодежь ВДНХ
29 июня 2024, 17:16
День оказания бесплатной юридической помощи прошел в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Жители Мытищ поучаствовали в Дне оказания бесплатной юридической помощи. К специалистам обратились с вопросом о подготовке документов для получения выплаты.

Информация, консультация и поддержка. Специалисты помогли жителям Мытищ разобраться в сложных юридических вопросах. Так, одной из семей подробно рассказали о порядке и сроках подачи заявления для получения страховой выплаты военнослужащим. Каждый пришедший получил исчерпывающие ответы и рекомендации.

«Задача нашей общественной приемной - дать возможность жителям всех возрастов решить свои вопросы и быть услышанными», - прокомментировал руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

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Мытищи «Единая Россия»
29 июня 2024, 17:11
Тематическое карнавальное шествие пройдет в Мытищах 12 сентября
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Карнавальное шествие «Театр кукол» состоится в Мытищах в рамках международного фестиваля-премии театров кукол «Имени Железкина». Заявки принимают до 30 августа.

В шествии поучаствуют 13 театров кукол из разных городов России и других стран. Свои выступления покажут также уличные театры на ходулях. Организатор фестиваля-премии - театр кукол «Огниво» им. С. Железкина из Мытищ.

Стать частью карнавальной колонны могут все желающие жители округа. Для этого нужно сообщить об участии не позднее 30 августа по номеру телефона кассы театра: 7(495) 583 36 70.

Каждый участник должен будет подготовить тематический карнавальный костюм и изготовить воздушного змея. Точное время старта шествия и место сбора сообщат дополнительно.

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Мытищи Театры

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