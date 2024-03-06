06 марта 2024, 11:03

Около 100 человек приняли участие в лыжной гонке в Наро-Фоминске

Телеканал «360»
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«Селятинская лыжня» прошла в Наро-Фоминске. Участие в гонке приняли около 100 любителей зимнего спорта в возрасте от четырех до 77 лет.

История «Селятинской лыжни» начиналась еще в советское время, но последнее время гонки не проводились. Лыжную гонку возродили в 2023 году. Она проходит на новой благоустроенной трассе в лесопарке поселка Селятино. Для участников гонок проложили маршруты от одного до пяти километров.

Участниками гонки стали четыре мастера спорта. Самым возрастным лыжником стал 77-летний житель Москвы.

Гонку среди девочек выиграла девятилетняя Василиса Зинченко из Наро-Фоминска. Девочка уже становилась призером «Лыжни России» и других престижных гонок.

Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и призами. Участниками церемонии стали депутаты Наро-Фоминского городского округа и начальник территориального управления поселка Селятино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Наро-Фоминск
06 марта 2024, 11:07
Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал производство медицинских изделий в Иране
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Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал в Иране российскую компанию «МЛТ Парсия». Подмосковье наладит сбыт высокотехнологичной продукции: автоматических приборов окраски серии АФОМК для лабораторных исследований и других медицинских изделий.

«МЛТ Парсия» уже начала процесс регистрации в Иране трех медицинских приборов - автоматов окраски АФОМК-16-КОМБО, АФОМК-16-ГИСТО и АФОМК-9-25 нашего производства», - прокомментировал генеральный директор ООО МЛТ Александр Безруков.

По его словам, компания также запустила процесс патентования новой разработки - автоматического прибора для заключения микропрепаратов под покровные стекла. С его помощью можно получать высококачественные препараты для микроскопических исследований в судебной медицине.

Подмосковное предприятие начнет поставлять приборы и реагенты в больницы Ирана уже во втором полугодии 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Бизнес
06 марта 2024, 10:54
Еще один фельдшер из Сергиева Посада приобрел жилье благодаря льготной ипотеке
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Фельдшер неотложной медицинской помощи из Сергиево-Посадского городского округа получил сертификат по программе «Социальная ипотека» и приобрел квартиру. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Анатолий Пугин работает в Сергиево-Посадской районной больнице. Его стаж более 20 лет.

«Медицина всегда меня привлекала, поэтому пошел учиться. В работе больше всего нравится помогать людям», - рассказывает фельдшер.

О программе «Социальная ипотека» узнал от коллег. Решил поучаствовать, и получилось.

«Взял „однушку“ на вторичном рынке. Ремонт полностью делаю сам. Очень доволен местом - дом в тихом районе, на окраине города. Лес, тишина, птицы поют», - рассказывает Анатолий Пугин.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Меру поддержки могут получить медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

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Ипотека Социальная ипотека
06 марта 2024, 10:47
Ярмарки и мастер-классы прошли на празднике весны в парке усадьбы Кривякино
Телеканал «360»
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Праздник начала весны «Мартовские котики в парке» прошел в Воскресенске. В парке усадьбы Кривякино провели ярмарку изделий ручной работы, мастер-классы, выставки картин и развлекательную программу для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Программа праздника была очень насыщенной. Художники в парке трудились над созданием инсталляций с котами, проводили выставки и продавали свои картины. Самые оригинальные детские рисунки отметили почетными грамотами. Выставка «Культурный код - культурный кот» продолжит работу в павильоне у фонтана в парке Кривякино.

Особым гостем праздника стал кот по кличке Чарльз. Он пришел на праздник вместе со своей хозяйкой Ольгой Ермаковой.

«Не любит гладится, не любит улицу, но ему очень интересно. Поэтому рвется в первый ряд посмотреть, как играют дети», - поделилась Ольга.

Интерактивную программу с играми и викторинами продолжил праздничный концерт. На сцене выступили артисты Дома культуры «Хорлово».

Волонтеры из приюта «Мамонтенок» на празднике пристраивали котов в добрые руки. Частный приют появился пять лет назад. Сегодня в нем живет около 40 котов и три собаки. Жители приносили четвероногим корма и лекарства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Программа праздника была очень насыщенной. Художники в парке трудились над созданием инсталляций с котами, проводили выставки и продавали свои картины. Самые оригинальные детские рисунки отметили почетными грамотами. Выставка «Культурный код - культурный кот» продолжит работу в павильоне у фонтана в парке Кривякино.

Особым гостем праздника стал кот по кличке Чарльз. Он пришел на праздник вместе со своей хозяйкой Ольгой Ермаковой.

«Не любит гладится, не любит улицу, но ему очень интересно. Поэтому рвется в первый ряд посмотреть, как играют дети», - поделилась Ольга.

Интерактивную программу с играми и викторинами продолжил праздничный концерт. На сцене выступили артисты Дома культуры «Хорлово».

Волонтеры из приюта «Мамонтенок» на празднике пристраивали котов в добрые руки. Частный приют появился пять лет назад. Сегодня в нем живет около 40 котов и три собаки. Жители приносили четвероногим корма и лекарства.

Праздники Коты Воскресенск Парки
06 марта 2024, 10:46
Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта в праздники
Медиасток.рф
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График работы общественного транспорта изменится в Подмосковье в праздничные дни. Так, 8–9 марта автобусы будут работать по расписанию субботы, а 10 марта — по расписанию воскресенья.

В региональном Минтрансе уточнили, что в транспортной работе на маршрутах задействуют 6,5 тысячи автобусов, из них 4,2 тысячи - перевозчика «Мострансавто».

Расписание всех поездов в московском транспортном узле изменится следующим образом: 7 марта поезда будут следовать по расписанию пятницы, 8, 9 марта - по расписанию субботы, а 10 марта - по расписанию воскресенья.

В эти дни ЦППК назначат дополнительные фирменные экспрессы. С расписанием электропоездов можно ознакомиться на ж/д станциях, а также на сайте транспортной компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Поезда

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