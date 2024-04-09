Около 100 адресных табличек установили и обновили под контролем ГУСТ Подмосковья с начала года

Работы по установке прошли в Балашихе в микрорайоне Авиаторов на бульваре Нестерова в доме № 9, на улице Ситникова в доме № 8, а также в микрорайоне Саввино на улице Калинина, дом № 24. Поврежденные указатели отремонтировали на улице Дмитриева в доме № 18, в микрорайоне Железнодорожный на улице Рождественская в домах № 5 и 7.

Адресные таблички должны размещаться на фасаде каждого дома, ведь они позволяют избежать путаницы и облегчить поиск необходимых адресов как жителям, так и экстренным службам. Важно, чтобы эти указатели были целыми и находились в хорошем состоянии.

Если они повреждены, жильцам следует обратиться в управляющую компанию, чтобы специалисты провели необходимые работы по их восстановлению или замене.

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