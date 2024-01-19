Около 10 тысяч жителей Подмосковья прошли переобучение на новые профессии

Новые профессии Бесплатное переобучение по востребованным профессиям прошли около 10 тысяч жителей Подмосковья, из которых восемь тысяч уже нашли новую работу. С этого года перечень жителей, которые могут пройти курсы, расширился.

По словам Александра Пуюла, самыми востребованными оказались IT-специальности.

«Люди, которые занимались ранее какими-то техническими проектами, типа инженеров, чаще уходят в IT. Или вот гуманитарные специальности чаще уходят в агенты недвижимости, на технологии текстильных изделий, в общем, подбирают что-то близкое к своему направлению», - отметил он.

Детская медицина Прошлый год стал прорывным для Научно-исследовательского клинического института детства. В конце 2023-го учреждение анонсировало открытие Центра патологии речи и расстройств аутистического спектра и представило проект «Наш участковый врач» на выставке «Россия» на ВДНХ. Глава НИКИ детства Нисо Одинаева добавила, что в прошлом году также заработала программа расширенного неонатального скрининга.

«Если раньше, когда рождался ребенок, мы могли четко установить пять врожденных наследственных заболеваний, раннее лечение которых способствовали сохранению здоровья и качества жизни, то сегодня это число увеличилось до 36», - сказала она.

Однj из самых значимых событий для детской медицины в этом году - открытие госпиталя в Красногорске. Ожидается, что он заработает к лету.

Развитие туризма Новая госпрограмма «Культура и туризм Подмосковья» заработала в прошлом году. Она рассчитана до 2027 года. По словам Линары Самединовой, сейчас регион активно развивает школьный туризм и популяризирует народные промыслы. Многие музеи, театры и другие культурные учреждения молодежь может посещать по «Пушкинской карте». А для развития инфраструктуры правительство активно сотрудничает с бизнесом.

Один из обсуждаемых вопросов - введение курортного сбора. Однако, по словам Самединовой, единого мнения на эту тему пока нет.

«Говорить о курортном сборе в Подмосковье пока преждевременно, мы пытались рассчитать плюсы и минусы, но для нас эта тема пока не актуальна. Некоторые субъекты такую практику уже внедрили, и эти деньги идут именно в региональный бюджет. Они потом направляются исключительно на целевые проекты в сфере туризма», - сказала она.

Защита природы Защитники природы отметят в январе два праздника: День заповедников и День Красной книги России. Эти даты призывают обратить внимание на проблемы окружающей среды.

Природоохранный фонд «Верховье» активно сотрудничает с Минкультуры Подмосковья, чтобы сохранить баланс интересов между вопросами охраны природы и развития региона По словам главы учреждения Татьяны Юдиной, в Подмосковье продолжают развивать экологический туризм в заповедниках. Сейчас в регионе 264 особо охраняемые зоны.

«Сегодня в Подмосковье 264 особо охраняемых природных территорий, количество может уменьшаться - могут проходить реорганизации для оптимизации, но общая площадь только увеличивается - иногда присоединяются другие ценные природные комплексы», - сказала Юдина.

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