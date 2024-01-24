Около 10 тысяч километров дорог Подмосковья очистили от снега ночью
Дорожные службы Подмосковья продолжают ликвидировать последствия снегопада. В региональном Минтрансе уточнили, что во время ночного дежурства в Московской области расчистили около десяти тысяч километров дорог.
«Для поддержания дорог в нормативном состоянии был обеспечен выход более 500 единиц снегоуборочной техники. В первую очередь работы провели на опасных участках и дорогах с интенсивным движением», - сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Напомним, что в Московской области разработали особый подход к контролю за уборкой снега по четырем сценариям: снегопад, после снегопада, переход через 0°, сухая погода. Для каждого сценария есть свой регламент уборки.
За качеством выполнения работ следят с помощью автоматизированной навигационной системы и СКПДИ.
Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Подмосковье в 2024 году - об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговская хорда в Мытищах.
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