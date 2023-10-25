Около 10 тонн осетра вырастили в рыбхозе в Серебряных Прудах с 2022 года

Сейчас восемь прудов осетрового хозяйства заняты рыбой. В следующем году малька запустят еще в семь водоемов и откроют новый цех - инкубационный.

«Сейчас отремонтируем остальные два здания, и там будет инкубационный цех и мальковый еще добавочно, бассейн поставим. Инкубатор для того, чтобы был свой малек. Мы будем уверены, что рыба не больная, ничего не занесет из других хозяйств», - поделился генеральный директор объединенного рыбоводства «Голдфиш» Исмаил Насибов.

Технологии в осетровом хозяйстве используют самые современные. Например, принцип замкнутого водоснабжения - это когда вода циркулирует по кругу, обновляясь лишь на 5% в сутки. Так удается сэкономить на потреблении электричества для насосов и нагреве воды. Рыб кормят по расписанию высококачественным сырьем с большим содержанием белка.

«Предприятие развивается, <…> создаются рабочие места, так как есть уже новые производства у этого предприятия. Поэтому хочу выразить [благодарность] нашему инвестору, который пришел работать на территорию округа», - сказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Вообще выращивать в Серебряных Прудах планируют до 150 тонн царской рыбы в год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».