Около 10 миллионов рублей выделят на охрану Малаховского детского туберкулезного санатория в 2024 году
Закупку на оказание охранных услуг для Малаховского детского туберкулезного санатория открыли в Подмосковье. Извещение об открытом конкурсе опубликовали в Единой информационной системе.
В Комитете по конкурентной политике Московской области уточнили, что исполнителю нужно будет установить охранные посты в санаторных отделениях, расположенных в Балашихе, Коломне, Люберцах, Орехово-Зуеве, Серпухове и Ступине.
После заключения контракта нужно будет в течение всего 2024 года охранять имущество санатория, осуществлять пропускной режим и другие действия. Начальная цена контракта составляет 9,9 миллиона рублей. Прием заявок завершится 25 октября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
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