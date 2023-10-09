Около 10 «кубов» мусора собрали на береговой линии канала имени Москвы в Мытищах

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Участие в экологической акции «Вода России» в деревне Жостово приняли местные жители, волонтеры-экологи из всероссийского общественного объединения «Делай» в Московской области и студенты Московского государственного технического университета имени Баумана. Они очистили от мусора территорию вблизи канала имени Москвы.

«Чисто там, где не мусорят и убирают. Погода отличная, мы любим работать в такую погоду. Заметили, что структура отходов меняется. Раньше было больше стекла, сейчас больше пластика», - отметил руководитель штаба волонтеров объединения «Делай» по Московской области Дмитрий Башинский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что работу по очистке водоемов проведут в четырех округах региона.

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