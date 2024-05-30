Около 10 километров дорог отремонтируют в Одинцове в 2024 году

Директор «Упрдоркапстроя» Сергей Батушенко поделился, что в настоящий момент дорожные работы ведутся на двух объектах: на улице Говорова-Княжичи и на Можайском шоссе - от Лохино до улицы Говорова.

«По улице Говорова-Княжичи выполнены работы по замене бортового камня, демонтажу тротуарной плитки, устройству основания и верхнего слоя тротуара, частично по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части», - сообщил Батушенко.

Добавим, что с начала года в Одинцовском округе зарегистрировали 8,1 тысячи ям, из которых устранили 6,5 тысячи. В работе осталось около 1,5 тысячи недочетов.

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