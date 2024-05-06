Около 10 БПЛА обнаружили в лесах Подмосковья после таяния снега

Предполагается, что эти аппараты были выведены из строя при помощи радиоэлектронных средств, однако ГУРБ МО подчеркивает, что они по-прежнему представляют угрозу безопасности.

В случае обнаружения БПЛА рекомендуется отойти от объекта на расстояние не менее 100 метров и предупредить спутников об опасности, избегать использования радиоаппаратуры, мобильных телефонов или GPS поблизости от него.

Кроме того, не следует пытаться прикасаться к аппарату или поднимать его. После того, как вы отошли на безопасное расстояние, необходимо сообщить о местонахождении и времени обнаружения аппарата в Службу спасения по номеру 112.

«Пожалуйста, сохраняйте бдительность и будьте внимательны!» - подчеркнули в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

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