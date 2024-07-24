24 июля 2024, 22:29

Около 1 млрд рублей инвестируют в станкостроительный завод в Щелкове

Мининвест
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В новый станкостроительный завод в Щелкове инвестируют один миллиард рублей. Проект направлен на обеспечение технологического суверенитета российской экономики.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания строит научно-производственный комплекс по разработке, выпуску и ремонту станков.

«Предприятие будет ориентировано, в первую очередь, на технологическое обеспечение своей деятельности в сфере услуг по металлообработке. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год», - рассказала Зиновьева.

За счет реализации инвестпроекта штат предприятия может увеличиться на 300 сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Рубль Заводы
24 июля 2024, 22:57
Новая схема телефонного мошенничества появилась в Подмосковье
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Новая схема мошенничества появилась в Подмосковье. Злоумышленники по телефону представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта» и под предлогом поверки электросчетчиков или перерасчета платежей узнают у жертв код для доступа к личному кабинету на сайте госуслуг.

Как пояснили в Главном управлении региональной безопасности Московской области, получив доступ к личному кабинету, мошенники оформляют на человека кредиты и выводят деньги со счетов.

Жертвами обмана зачастую становятся пожилые люди. Увидев, что человек поверил мошеннику, в преступную схему включается лжесотрудник Росфинмониторинга, который заявляет, что от имени жертвы отправили средства «на финансирование террористов». Человек в стрессовой ситуации не способен трезво мыслить, и выманить у него еще больше денег становится для преступников делом техники.

В марте этого года 75-летнюю жительницу Подольска мошенники убедили перечислить все свои сбережения, взять несколько кредитов, продать квартиру. Общая сумма ущерба составила почти 10 миллионов рублей.

В ведомстве подчеркнули, что пик подобных преступлений приходится на весну и лето, а также напомнили, что сотрудники государственных организаций не звонят людям с угрозами, просьбами назвать код из смс или что-либо оплатить.

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Мошенничество
24 июля 2024, 21:49
Центр «Точка Роста» откроют в школе № 2 в Истре к 1 сентября
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В главном корпусе школы № 2 в Истре началось обновление классов, здесь к новому учебному году откроют Центр «Точка Роста». Его организуют в кабинетах химии, физики и биологии.

Рабочие убирают старую мебель в классах, меняют оконные блоки и обновляют систему освещения. В кабинетах заменят полы, отремонтируют потолки и установят новые двери.

Главным украшением станет современное оборудование и школьная мебель в едином стиле брендбука федерального проекта. Все работы завершат к началу нового учебного года.

В «Точке Роста» школьники будут изучать предметы в интерактивном формате. Это упростит обучение и пробудит в детях интерес к предмету.

Центры «Точка Роста» открывают в сельских школах и в маленьких городах, чтобы обеспечить детям равные возможности обучения независимо от населенного пункта. Кабинеты центров оснащены современными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами и квадрокоптерами. Такой формат также помогает ребятам научиться работать в команде и подготовиться к участию в различных конкурсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Истра Технологии Образование
24 июля 2024, 21:26
Житель Подмосковья выплатил более 920 тысяч рублей долга по алиментам
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Судебные приставы Московской области взыскали задолженность по алиментам. Должника пришлось привлечь к административной ответственности. Он выплатил 920 тысяч рублей.

Житель Люберец не платил алименты двум своим несовершеннолетним детям четыре года. Судебный пристав возбудил исполнительное производство и сообщил об этом должнику, однако тот платить отказался.

Приставы ограничили его в праве выезда за пределы России, запретили управлять собственным автомобилем, а также вынесли постановления о запрете на регистрацию его автомобилей и доли в квартире. Кроме того, ему начислили исполнительский сбор - 58 тысяч рублей.

Даже эти меры не принесли результата. Тогда судебный пристав составил протокол об административном правонарушении. В результате суд вынес решение о назначении должнику наказания в виде 20 часов обязательных работ, которые он отработал, а также погасил задолженность.

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Долги Суд Дети Доходы
24 июля 2024, 21:13
Акция «Собери ребенка в школу» пройдет в Химках до конца лета
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Благотворительную акцию «Собери ребенка в школу» в Химках проводят каждый год. Помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей может каждый желающий до конца лета.

Самое необходимое к школе вручат семьям первоклассников, у которых доход ниже прожиточного минимума.

«К учебному году необходимо подготовить набор канцелярии, учебные принадлежности, несколько комплектов одежды и обуви для занятий. Хочу отметить, что это большие затраты, особенно для многодетных или малообеспеченных семей. Специально для этого в Химках ежегодно запускают подобную акцию, и мы с депутатским корпусом принимаем в ней участие», - поделился депутат Совета депутатов, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Фонд принимает форму и спортивные принадлежности для детей школьного возраста. Пункт приема расположен по адресу: улица Кирова, дом 19.

График работы: по будням с 9:00 до 18:00.

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Дети Школы Химки

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