Около 1 млрд рублей инвестируют в станкостроительный завод в Щелкове

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По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания строит научно-производственный комплекс по разработке, выпуску и ремонту станков.

«Предприятие будет ориентировано, в первую очередь, на технологическое обеспечение своей деятельности в сфере услуг по металлообработке. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год», - рассказала Зиновьева.

За счет реализации инвестпроекта штат предприятия может увеличиться на 300 сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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