Около 1,7 тысячи человек посетили форум «Агрополигон» в Подмосковье

В форуме, который проходил на территории городского округа Домодедово, приняли участие 32 производителя пестицидов и агрохимикатов, 11 дилеров и производителей сельскохозяйственной техники, два высших учебных заведения, 10 научных учреждений. За два дня форум посетили 1,7 тысячи человек.

Участники познакомились с передовыми технологиями и научными достижениями в области агрохимии, растениеводства и земледелия. На выставке представили более 75 единиц сельскохозяйственной техники, а на очных встречах обсудили вопросы цифровизации отрасли и новые технологии.

Два подмосковных предприятия получили на форуме ключи от новой сельскохозяйственной техники, предоставленной в лизинг. «Валмикс» принял один, а племзавод «Барыбино» - два трактора. Подмосковье поможет выплатить долг с помощью субсидии. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать пакет документов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Семейные фермы могут получить гранты на развитие сельского хозяйства в Подмосковье. Прием заявок продлится до 8 августа, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

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