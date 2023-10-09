Около 1,7 миллиона человек посетили музеи Подмосковья с начала года
С начала года государственные музеи Подмосковья посетили около 1,7 миллиона человек. Самыми популярными стали «Новый Иерусалим» в Истре, историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина и музей-заповедник Петра Чайковского в Клину.
Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, среди самых посещаемых музеев региона также оказались литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» и Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева.
По сравнению с прошлым годом число гостей также выросло в Звенигородском музее-заповеднике, Сергиево-Посадском историко-художественном музее и музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34» в Мытищах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».