Около 1,6 тысячи тонн яровых и многолетних культур убрали в Солнечногорске осенью

Всего аграрии муниципалитета убрали более восьми тонн капусты, свеклы, моркови, лука, а также 1562 тонны естественных и сеяных трав на сено, сенажа и зеленого корма. Основными сельхозпредприятиями в Солнечногорске являются агропромышленный комплекс «Флок», «Братцевское», «Трансагроэкспорт», «Евразия Тур Сервис» и крестьянско-фермерское хозяйство «Глазово».

«Развитие сельского хозяйства - приоритетная задача, которую перед нами ставит губернатор Андрей Воробьев. Мы большое внимание уделяем вовлечению ранее неиспользуемых земель в сельхозоборот: на сегодняшний день уже введено в оборот почти 573 гектара», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отметим, что всего до конца года аграрии Солнечногорска планируют ввести в оборот дополнительно 660 гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион ежегодно ставит рекорды в сфере сельского хозяйства.

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