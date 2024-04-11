Около 1,5 тысячи жителей Подмосковья выиграли скидки на покупки за оплату коммунальных счетов

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Промокоды для получения скидок уже отправлены победителям по электронной почте. Номера лицевых счетов всех участников, которые выиграли, доступны для просмотра на сайте организации.

Каждый клиент МосОблЕИРЦ имел возможность принять участие в акции, просто передав показания своих приборов учета в марте через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

«Поздравляем победителей и напоминаем, что подписка на рассылку МосОблЕИРЦ - это возможность первым узнавать свежие новости об акциях и других выгодных предложениях», - подчеркнули представители компании.

Чтобы подписаться, необходимо перейти в личный кабинет и открыть раздел «Профиль».

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